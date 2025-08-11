МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Дима Иванов 2025-08-11 23:44:22
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

В Санкт-Петербурге введен запрет на привлечение иностранцев к работе курьерами, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

По данным Смольного, документ дополняет список видов деятельности, для которых в 2025 году запрещено нанимать иностранных граждан с патентами. К уже существующему ограничению в сфере такси добавлены направления, связанные с курьерской доставкой, включая доставку еды на дом и другие виды курьерских услуг различным транспортом.

В администрации отметили, что рынок доставки активно растет, что приводит к увеличению неконтролируемой и неформальной занятости. Новое решение направлено на сокращение теневой занятости, повышение качества и безопасности услуг в сфере доставки, а также создание дополнительных рабочих мест для россиян, особенно для молодежи и студентов.

Власти подчеркнули, что доля иностранных курьеров в отрасли невелика, поэтому запрет не нарушит стабильность рынка доставки. Бизнесу предоставлен трехмесячный переходный период для адаптации кадровой политики к новым требованиям.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать таксистами и курьерами в городе до конца 2025 года.

#Санкт-Петербург #мигранты #Александр Беглов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 