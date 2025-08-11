В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

В Санкт-Петербурге введен запрет на привлечение иностранцев к работе курьерами, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

По данным Смольного, документ дополняет список видов деятельности, для которых в 2025 году запрещено нанимать иностранных граждан с патентами. К уже существующему ограничению в сфере такси добавлены направления, связанные с курьерской доставкой, включая доставку еды на дом и другие виды курьерских услуг различным транспортом.

В администрации отметили, что рынок доставки активно растет, что приводит к увеличению неконтролируемой и неформальной занятости. Новое решение направлено на сокращение теневой занятости, повышение качества и безопасности услуг в сфере доставки, а также создание дополнительных рабочих мест для россиян, особенно для молодежи и студентов.

Власти подчеркнули, что доля иностранных курьеров в отрасли невелика, поэтому запрет не нарушит стабильность рынка доставки. Бизнесу предоставлен трехмесячный переходный период для адаптации кадровой политики к новым требованиям.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать таксистами и курьерами в городе до конца 2025 года.