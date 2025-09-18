Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Вопрос о возвращении городу Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне местными жителями, объяснил президент России Владимир Путин. Это заявление глава государства сделал на встрече с лидерами парламентских фракций. Предложение о переименовании поступило от руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова.

«О возвращении Волгограду имени Сталинград, ну, надо подумать, местные жители решают», - сказал Путин.

Он добавил что все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какая роль была сыграна Иосифом Сталиным в победе, надо «иметь в виду» и постараться это «деполитизировать».

Президент отметил, что при правлении Сталина было много проблем, связанных с репрессиями. По мнению главы государства, это нельзя выхолащивать и забывать.

«Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», - сказал Путин.

Президент России считает, что решение о переименовании - это, «конечно, должно решаться на региональном уровне».

При этом Путин добавил, что «понимает логику» предложения о переименовании, поступившего от главы КПРФ.

Нынешний город Волгоград назывался Сталинградом 36 лет, с 1925 по 1961 год. До 1925 года он носил название Царицын, затем был переименован в честь генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина. В 1961 году город был вновь переименован - на этот раз в Волгоград.

Напомним, что в связи с празднованием Дня Победы в этом году в волгоградском аэропорту поменяли вывеску на «Сталинград». Воздушную гавань переименовал своим указом Владимир Путин.