В волгоградском аэропорту поменяли вывеску на «Сталинград»

В волгоградском аэропорту сменили вывеску на «Сталинград». Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочие завершили работы по монтажу новой надписи. Она выполнена в стилистике всего комплекса – в бирюзовом цвете.

В самом аэропорту пояснили, что новое название можно будет использовать в оповещениях, однако географическое название воздушной гавани останется прежним – «Волгоград».

Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Губернатор региона передал главе государства просьбу от местных ветеранов СВО переименовать аэропорт, на что президент быстро ответил согласием.