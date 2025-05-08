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В волгоградском аэропорту поменяли вывеску на «Сталинград»

Ранее воздушную гавань переименовал своим указом Владимир Путин.
Константин Денисов 2025-05-08 00:37:38
© Фото: Кирилл Брага РИА Новости

В волгоградском аэропорту сменили вывеску на «Сталинград». Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочие завершили работы по монтажу новой надписи. Она выполнена в стилистике всего комплекса – в бирюзовом цвете.

В самом аэропорту пояснили, что новое название можно будет использовать в оповещениях, однако географическое название воздушной гавани останется прежним – «Волгоград».

Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Губернатор региона передал главе государства просьбу от местных ветеранов СВО переименовать аэропорт, на что президент быстро ответил согласием.

#в стране и мире #Волгоград #Путин #Аэропорт
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