Хуснуллин назвал население страны крупнейшим инвестором

Крупнейший инвестор в нашей стране - население, и необходимо сохранить их средства. С таким заявлением на полях Московского финансового форума выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ждем снижение ставки, мы понимаем, что чем она будет ниже, тем больше люди будут инвестировать в жилье, тем больше будет выдано объема ипотеки, тем больше будет построено жилья и улучшения качества жизни населения», - сказал вице-премьер.

Тем не менее он отметил, что борьба с инфляцией должна быть объективной, чтобы не потерять развитие отрасли недвижимости и собрать средства, которые гарантированно позволят достроить начатые дома.

Ранее Хуснуллин анонсировал новые антикризисные меры для девелоперов. В частности, им позволят сдвигать сроки ввода жилья в эксплуатацию. Сейчас подобным «грешат» около 20% застройщиков, уточнил он.