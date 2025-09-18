МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хуснуллин назвал население страны крупнейшим инвестором

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что застройщикам позволят сдвигать сроки ввода жилья в эксплуатацию.
Ян Брацкий 2025-09-18 17:30:14
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Крупнейший инвестор в нашей стране - население, и необходимо сохранить их средства. С таким заявлением на полях Московского финансового форума выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ждем снижение ставки, мы понимаем, что чем она будет ниже, тем больше люди будут инвестировать в жилье, тем больше будет выдано объема ипотеки, тем больше будет построено жилья и улучшения качества жизни населения», - сказал вице-премьер.

Тем не менее он отметил, что борьба с инфляцией должна быть объективной, чтобы не потерять развитие отрасли недвижимости и собрать средства, которые гарантированно позволят достроить начатые дома.

Ранее Хуснуллин анонсировал новые антикризисные меры для девелоперов. В частности, им позволят сдвигать сроки ввода жилья в эксплуатацию. Сейчас подобным «грешат» около 20% застройщиков, уточнил он.

#строительство #ипотека #Инвестиции #наш эксклюзив #льготная ставка #хуснуллин
