Путин: участники СВО внесут позитивный вклад в работу органов власти

Президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что участники специальной военной операции должны вносить позитивный вклад в работу органов власти. По его словам, боевой опыт и готовность рисковать жизнью являются важными качествами, которые стоит учитывать при выдвижении на руководящие должности.

«Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти», - отметил президент.

Как утверждает Путин, такие люди «ничего не боятся в служении Родине», а значит, смогут занимать руководящие посты.

Он также поздравил депутатов с началом осенней сессии Госдумы и прошедшими выборами.

