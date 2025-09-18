МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: участники СВО внесут позитивный вклад в работу органов власти

Владимир Путин подчеркнул, что тех, кто принимал участие в спецоперации, необходимо выдвигать на руководящие посты.
Андрей Аркадьев 2025-09-18 15:52:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что участники специальной военной операции должны вносить позитивный вклад в работу органов власти. По его словам, боевой опыт и готовность рисковать жизнью являются важными качествами, которые стоит учитывать при выдвижении на руководящие должности.

«Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти», - отметил президент.

Как утверждает Путин, такие люди «ничего не боятся в служении Родине», а значит, смогут занимать руководящие посты.

Он также поздравил депутатов с началом осенней сессии Госдумы и прошедшими выборами.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина передали друг другу тела погибших военнослужащих.

