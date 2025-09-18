МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: запрет Трампом «Антифа» - это начало кампании против левых

Рафаэль Ордуханян считает, что президент США Дональд Трамп начинает «крестовый поход» против наиболее одиозных своих противников.
Сергей Дьячкин 2025-09-18 16:22:00
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп признал движение «Антифа» террористической организацией, это решение напрямую связано со смертью консервативного активиста Чарли Кирка. Американист и политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал эту ситуацию.

«Я не знаю, имеет ли "Антифа" какое-то отношение к убийству Кирка, я думаю, если и имеет, то очень и очень опосредованное. Но в целом речь идет о том, что сейчас Трамп, судя по всему, объявил крестовый поход. А американцы любят объявлять крестовые походы - против исламистов... Вот сейчас левые радикалы. Мы видим, что началось в принципе движение широким фронтом», - пояснил Ордуханян.

Эксперт отметил, что запрещаются и разрываются контракты с «откровенными либеральными радикалами», такими как американские телеведущие Джимми Киммел или Стивен Кольбер. Все это является частью кампании Трампа.

По мнению политолога, произошла определенная консолидация. Трамп сумел найти «какие-то доводы», и в очень большой степени это связано с тем, как подействовало на общественное мнение убийство Чарли Кирка.

Ордуханян отметил, что Трамп решил разобраться с наиболее одиозными своими противниками, прежде всего на политическом и информационном фронте. Движение «Антифа» прекрасно подходит для этого, потому что, как считает эксперт, в значительной степени спонсировалось организациями Сороса.

У организации «Антифа» одиозная репутация, и это тот случай, как считает политолог, когда «не очень будут переживать даже ее, казалось бы, сторонники», потому что это «действительно экстремистская» организация, связанная с футбольными болельщиками.

«Это полухулиганская-полукриминальная организация, которая использовалась либералами в очень большой степени против вот этой MAGA-повестки. Так что... Империя наносит ответный удар, не более того», - заключил эксперт.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп признал движение «Антифа» террористической организацией. На своей личной странице он назвал ее «больной, опасной, леворадикальной катастрофой». Это связано с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка.

#Дональд Трамп #антифа #Запрет #наш эксклюзив #Чарли Кирк
