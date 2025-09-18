Трамп признал организацию «Антифа» террористической

Президент США Дональд Трамп признал движение «Антифа» террористическим. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Также американский президент пригрозил расследованиями тем, кто финансирует эту организацию.

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что признаю "Антифа", больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что будет готов признать движение «Антифа» террористической организацией, если данную инициативу поддержат американцы.