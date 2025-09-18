МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп признал организацию «Антифа» террористической

Американский президент пригрозил расследованиями тем, кто финансирует эту организацию.
Виктория Бокий 2025-09-18 04:07:10
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп признал движение «Антифа» террористическим. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Также американский президент пригрозил расследованиями тем, кто финансирует эту организацию.

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что признаю "Антифа", больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что будет готов признать движение «Антифа» террористической организацией, если данную инициативу поддержат американцы.

#сша #Дональд Трамп #антифа #организация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 