Юрист объяснил, почему для паспорта не подходят обработанные ИИ фото

Министерство внутренних дел призвало граждан России не редактировать фото с помощью ИИ при подаче документов на паспорт. Ситуацию прокомментировал юрист Артем Давыдовский.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ сообщило, что использование изображений, созданных с помощью нейросетей, при подаче документов на российский или заграничный паспорт может стать причиной отказа в выдаче документов.

«От МВД поступают отказы, вал отказов, в связи с тем, что фотографии для паспорта подвергаются редактированию, в частности, с использованием искусственного интеллекта. Хотелось бы обратить внимание наших слушателей и читателей, что не допускается никакое редактирование фотографий с целью художественной обработки изображения или улучшения внешнего вида», - прокомментировал Давыдовский.

Главное управление по вопросам миграции МВД указало, что в Интернете распространяется «лайфхак» с советами, как при помощи ИИ получить «идеальный» снимок на паспорт.

Однако применение фотошопа, нейросетей и других способов корректировки внешности недопустимо для официальных документов.

«Фотография не является подлинной и не тождественна тому изображению, которое было изначально сфотографировано. В связи с этим МВД отклоняет данные фотографии и отказывает в выдаче паспорта», - дал пояснение юрист по поводу обработанных снимков.

По данным МВД, только за восемь месяцев 2025 года в выдаче или замене паспорта было отказано 3,9 тысячи граждан по тем или иным причинам.

Ранее в МВД объясняли, что в паспорте гражданина РФ прочерк вместо подписи можно ставить только в том случае, если человек физически не способен ее прописать.