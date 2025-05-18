В МВД рассказали, когда можно не ставить подпись в паспорте

В паспорте гражданина России прочерк вместо подписи можно ставить только в том случае, если человек физически не способен ее прописать. Об этом сообщил ТАСС, изучив материал главного управления по вопросам миграции МВД России.

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», - указали в материале.

В МВД отметили, что если человек решил изменить подпись или же ее изменения случились по естественным причинам, то новый паспорт оформлять не нужно.

В законодательстве РФ нет такого понятия «подпись». Как правило, под подписью имеется ввиду собственноручно написанные фамилия, имя и отчество лица и росчерк, сокращенная подпись, имеющая уникальное сочетание символов. Роспись требуется в документе с указанием поставившего ее лица.

Подпись ставится на второй странице паспорта гражданина России. Это делают для подтверждения изложенных в нем сведений и идентификации личности его владельца.

В главном управлении по вопросам миграции МВД России также сообщали о том, что россиянам не требуется регистрироваться по новому адресу, в случае переезда внутри своего региона, в котором ранее проживали.