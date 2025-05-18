МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД рассказали, когда можно не ставить подпись в паспорте

Прочерк ставится только в том случае, если у человека отсутствует физическая возможность поставить ее.
Дарья Ситникова 2025-05-18 05:46:59
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

В паспорте гражданина России прочерк вместо подписи можно ставить только в том случае, если человек физически не способен ее прописать. Об этом сообщил ТАСС, изучив материал главного управления по вопросам миграции МВД России.

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», - указали в материале.

В МВД отметили, что если человек решил изменить подпись или же ее изменения случились по естественным причинам, то новый паспорт оформлять не нужно.

В законодательстве РФ нет такого понятия «подпись». Как правило, под подписью имеется ввиду собственноручно написанные фамилия, имя и отчество лица и росчерк, сокращенная подпись, имеющая уникальное сочетание символов. Роспись требуется в документе с указанием поставившего ее лица.

Подпись ставится на второй странице паспорта гражданина России. Это делают для подтверждения изложенных в нем сведений и идентификации личности его владельца.

В главном управлении по вопросам миграции МВД России также сообщали о том, что россиянам не требуется регистрироваться по новому адресу, в случае переезда внутри своего региона, в котором ранее проживали.

#Россия #МВД #паспорт #подпись
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 