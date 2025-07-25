В Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения цен на жилье

Цены на жилье сохранятся на нынешнем уровне, их рост не ожидается, так как спрос на ипотечный кредит если и возрастет на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, то немного, сообщил в разговоре со «Звездой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам эксперта, 18% - это высокая для ипотеки ставка.

«Застройщики как раз сталкиваются с тем, что усложнились продажи жилья, и поэтому я не жду того, что цена на жилье начнет расти. Когда ключевая ставка опустится ниже 10%, соответственно и ипотечные кредиты будут ниже, то и спрос на жилье возрастет», - допустил депутат.

Одновременно с этим он спрогнозировал удешевление на два процентных пункта вкладов, так как банки снижали проценты по кредитам еще до того, как ЦБ объявил о снижение ключевой ставки.

При этом депутат успокоил россиян, отметив, что в нашей стране не стоит ожидать бума на покупки среди население наподобие ситуации в Турции, которая резко снизила ключевую ставку.

«У нас Центральный банк очень аккуратно поступает, резко не снижает ключевую ставку, прощупывает ситуацию, поэтому у нас этого не произойдет», - заключил Анатолий Аксаков.

Напомним, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18% - это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Предыдущее снижение произошло в июне текущего года, до этого с 2022 года подобного не происходило. В ТПП спрогнозировали дальнейшее смягчение, если не произойдет никаких форс-мажоров.