МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения цен на жилье

Сегодня ЦБ второй раз за лето снизил ключевую ставку в рамках мер по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ, ставка достигает 18%.
Лиза Губина 2025-07-25 20:13:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Цены на жилье сохранятся на нынешнем уровне, их рост не ожидается, так как спрос на ипотечный кредит если и возрастет на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, то немного, сообщил в разговоре со «Звездой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам эксперта, 18% - это высокая для ипотеки ставка.

«Застройщики как раз сталкиваются с тем, что усложнились продажи жилья, и поэтому я не жду того, что цена на жилье начнет расти. Когда ключевая ставка опустится ниже 10%, соответственно и ипотечные кредиты будут ниже, то и спрос на жилье возрастет», - допустил депутат.

Одновременно с этим он спрогнозировал удешевление на два процентных пункта вкладов, так как банки снижали проценты по кредитам еще до того, как ЦБ объявил о снижение ключевой ставки.

При этом депутат успокоил россиян, отметив, что в нашей стране не стоит ожидать бума на покупки среди население наподобие ситуации в Турции, которая резко снизила ключевую ставку.

«У нас Центральный банк очень аккуратно поступает, резко не снижает ключевую ставку, прощупывает ситуацию, поэтому у нас этого не произойдет», - заключил Анатолий Аксаков.

Напомним, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18% - это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Предыдущее снижение произошло в июне текущего года, до этого с 2022 года подобного не происходило. В ТПП спрогнозировали дальнейшее смягчение, если не произойдет никаких форс-мажоров.

#Центробанк РФ #госдума #наш эксклюзив #Ключевая ставка #депутат ГД
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 