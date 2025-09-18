Президент Ирана встретился с главой Минэнерго России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

Встреча прошла на фоне визита российской делегации в Тегеран для переговоров по теме поставок газа из РФ в Иран.

На фото, опубликованных пресс-службой президента Ирана, видно, что во встрече также участвовал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Также агентство Shana сообщило о встрече министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада с Сергеем Цивилевым и Алексеем Миллером. Иранский министр поделился, что обсуждал с российской стороной вопрос проведения нового заседания российско-иранской межправкомиссии.

Напомним, что в начале текущего года президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Энергетика - один из важнейших пунктов договора. В планах двух стран - строительство газопровода в Иран через Азербайджан.