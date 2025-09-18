МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Ирана встретился с главой Минэнерго России

Встреча прошла на фоне визита российской делегации в Тегеран для переговоров по теме поставок газа из РФ в Иран.
Виктория Бокий 2025-09-18 01:15:21
© Фото: president.ir

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

На фото, опубликованных пресс-службой президента Ирана, видно, что во встрече также участвовал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Также агентство Shana сообщило о встрече министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада с Сергеем Цивилевым и Алексеем Миллером. Иранский министр поделился, что обсуждал с российской стороной вопрос проведения нового заседания российско-иранской межправкомиссии.

Напомним, что в начале текущего года президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Энергетика - один из важнейших пунктов договора. В планах двух стран - строительство газопровода в Иран через Азербайджан.

#Тегеран #Иран #алексей миллер #Сергей Цивилев #Минэнерго России #президент ирана #Масуд Пезешкиан
