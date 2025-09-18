МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жена Макрона докажет свой женский пол в суде с помощью фото

Кроме того, семья представит экспертные документы.
Владимир Рубанов 2025-09-18 13:59:00
© Фото: Fred Duval, Keystone Press Agency, Global Look Press

Первая леди Франции Брижит Макрон планирует представить в американский суд доказательства того, что она - женщина. Об этом рассказал адвокат французского лидера и его супруги Том Клэр в подкасте BBC.

По его словам, доказательства включают «экспертные заключения, которые будут иметь научный характер». Подробности об этих документах не раскрываются. Кроме того, речь идет о фотографиях беременной супруги президента и ее детей.

Макроны подали судебный иск о клевете против американской политической активистки и журналистки Кэндис Оуэнс. Та заявила, что Брижит Макрон родилась мужчиной*. Макроны считают эти заявления крайне возмутительными,пишет 360.ru.

Кэндис Оуэнс утверждает, что в феврале ей позвонил президент США Дональд Трамп. По словам журналистки, Трамп попросил ее прекратить говорить о жене Макрона.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.

#в стране и мире #Франция #сша #Эмманюэль Макрон #Брижит Макрон #суд #Кэндис Оуэнс
