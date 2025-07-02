Трамп попросил американскую журналистку не расследовать прошлое жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее утверждавшая, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, в прошлом была мужчиной, сообщила о просьбе лидера США Дональда Трампа отказаться от дальнейшего расследования этой темы. По ее словам, такой запрос поступил от французского президента во время его визита в Вашингтон.

Оуэнс рассказала, что Трамп лично связался с ней по телефону и попросил не развивать тему предполагаемой «трансгендерности» первой леди Франции. Он отметил, что встречался с Брижит Макрон и, по его впечатлениям, она выглядела как женщина. Также Трамп упомянул ужин с ней на Эйфелевой башне, подчеркнув, что не хочет осложнять отношения с Францией.

Журналистка, в свою очередь, сообщила Трампу, что у нее есть сведения о посещении Брижит Макрон врача, специализирующегося на операциях по смене пола и процедурах феминизации. Оуэнс назвала свой разговор с президентом США «безумным» и добавила, что ее целью было донести до него свою версию правды.

По словам журналистки, Трамп предложил ей сделку: прекратить расследование в обмен на оплату эксклюзивного интервью. Оуэнс с иронией отметила, что просьба от главы государства свидетельствует о высоких рейтингах ее работы.

Ранее Макрон получил пощечину от своей жены во время визита во Вьетнам.