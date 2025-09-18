Тамерлан Тменов: бизнес должен рассматривать расходы на спорт как вклад

Спортивное сообщество и особенно начинающие спортсмены нуждаются в поддержке бизнеса, и предприниматели готовы оказывать такую поддержку, рассказал «Звезде» вице-президент Федерации дзюдо России, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, семикратный чемпион Европы Тамерлан Тменов.

«Мы ставим перед детьми цели, мы им объясняем, как к этим целям подойти через труд, через патриотизм. Экономика должна спонсировать это, но рассматривать это не как трату денег, а как вклад. И бизнесмены готовы вкладывать деньги. Но вкладывать в то направление, где грамотные спортивные функционеры», - сказал Тменов.

В Южной Осетии 18 сентября открылся I Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». В нем примут участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, глава РСПП Александр Шохин и другие.

Финальный день форума приурочен к 35-летию провозглашения независимости Южной Осетии. 20 сентября пройдут праздничный парад, выставка народных умельцев, будет работать экспозиция инвестиционных проектов. На пленарном заседании запланировано обсуждение Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.