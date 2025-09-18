Командир взвода рассказал о зачистке лесополос и штурме Новониколаевки

Командир взвода с позывным Кот в беседе с корреспондентом Андреем Вакулой сообщил, что при взятии Новониколаевки в Днепропетровской области подразделения провели зачистку лесополос и перешли к штурму населенного пункта.

«Обеспечили продвижение своих штурмовых групп. Продвинулись дальше, перешли к штурму», - сказал Кот.

Поддержку обеспечивали артиллерия, авиация и беспилотники. На подступах к селу удары наносились по укреплениям и огневым точкам, внутри населенного пункта - по технике.

В ходе боевых действий в селе, по информации военнослужащих, противник применял бронетехнику, включая западные образцы. По словам заместителя командира взвода с позывным Пресс, часть украинских военнослужащих при непосредственном контакте старалась сдаваться.

«Там сидят два человека. Пулеметчик и кто ему патроны подает. И то, когда они понимают уже, что все - контакт, штурмуют, - то стараются сдаться», - поделился Пресс.

Мирные жители, оставшиеся в Новониколаевке, были эвакуированы. Фельдшер подразделения с позывным Смауг отметил, что местные жители находились в тяжелом положении, испытывали нехватку воды и продуктов. По данным военнослужащих, среди оборонявшихся в селе были и иностранные наемники. Командир взвода Кот уточнил, что это были граждане Польши и Литвы.

«Занимали такие же позиции, как стрелок, пулеметчик, гранатометчик. Наше продвижение хорошо идет, они бросают оружие и просто уходят», - отметил Кот.

После освобождения Новониколаевки, как сообщил командир отделения с позывным Байкал, расчет автоматического гранатомета отбил попытку ответной атаки - группа противника попыталась закрепиться на окраине, но была остановлена.

«Поразили вражескую группу, которая заехала на броневиках. Десантировалось человек восемь. Троих убили. Нескольких ранили. Они с потерями отошли», - заявил Байкал.

В сентябре группировка войск «Восток» заявила об установлении контроля над несколькими населенными пунктами в Днепропетровской и Запорожской областях, среди которых Сосновка, Новопетровское, Ольговское и Новониколаевка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.