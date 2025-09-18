МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командир взвода рассказал о зачистке лесополос и штурме Новониколаевки

По его словам, расчистка маршрутов позволила штурмовым группам продвигаться дальше.
Андрей Вакула 2025-09-18 11:50:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир взвода с позывным Кот в беседе с корреспондентом Андреем Вакулой сообщил, что при взятии Новониколаевки в Днепропетровской области подразделения провели зачистку лесополос и перешли к штурму населенного пункта.

«Обеспечили продвижение своих штурмовых групп. Продвинулись дальше, перешли к штурму», - сказал Кот.

Поддержку обеспечивали артиллерия, авиация и беспилотники. На подступах к селу удары наносились по укреплениям и огневым точкам, внутри населенного пункта - по технике.

В ходе боевых действий в селе, по информации военнослужащих, противник применял бронетехнику, включая западные образцы. По словам заместителя командира взвода с позывным Пресс, часть украинских военнослужащих при непосредственном контакте старалась сдаваться.

«Там сидят два человека. Пулеметчик и кто ему патроны подает. И то, когда они понимают уже, что все - контакт, штурмуют, - то стараются сдаться», - поделился Пресс.

Мирные жители, оставшиеся в Новониколаевке, были эвакуированы. Фельдшер подразделения с позывным Смауг отметил, что местные жители находились в тяжелом положении, испытывали нехватку воды и продуктов. По данным военнослужащих, среди оборонявшихся в селе были и иностранные наемники. Командир взвода Кот уточнил, что это были граждане Польши и Литвы.

«Занимали такие же позиции, как стрелок, пулеметчик, гранатометчик. Наше продвижение хорошо идет, они бросают оружие и просто уходят», - отметил Кот.

После освобождения Новониколаевки, как сообщил командир отделения с позывным Байкал, расчет автоматического гранатомета отбил попытку ответной атаки - группа противника попыталась закрепиться на окраине, но была остановлена.

«Поразили вражескую группу, которая заехала на броневиках. Десантировалось человек восемь. Троих убили. Нескольких ранили. Они с потерями отошли», - заявил Байкал.

В сентябре группировка войск «Восток» заявила об установлении контроля над несколькими населенными пунктами в Днепропетровской и Запорожской областях, среди которых Сосновка, Новопетровское, Ольговское и Новониколаевка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#штурмовики #наш эксклюзив #Днепропетровская область #новониколаевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 