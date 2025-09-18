Во время визита в Британию Трамп три раза нарушил королевский этикет

Американская президентская чета Трампов отправилась с визитом Великобританию. Президент США Дональд трамп допустил несколько нарушений королевского этикета. Об этом сообщил 360.ru.

Чету Трамп встречали принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон. Им пришлось ждать на протяжении 15 минут гостей, так как вертолет с американским лидером с его женой Меланией Трамп приземлился в 12:10, а не в 11:55.

Также во время подъема по лестнице глава Белого дома похлопал Карла III по спине, а это считается грубым нарушением этикета в Соединенном Королевстве. Король не стал акцентировать на этом.

Кроме этого, во время осмотра почетного караула в Виндзорском замке Трамп ушел вперед с гвардейцем, оставив сзади короля. Карл III шел за ним. Тем самым глава Белого дома показал неуважение к монарху, согласно этикету.

Напомним, глава Белого дома прибыл в Великобританию с государственным визитом. Однако британцы не совсем рады этому, активисты страны транслируют фотографии Трампа с Джеффри Эпштейном, пытаясь задеть американского лидера темой «секс-скандалов с несовершеннолетними».