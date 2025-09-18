МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Представление Краснова на пост главы Верховного суда поступило в Совфед

Кроме того, Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России.
Владимир Рубанов 2025-09-18 11:17:02
© Фото: Совет Федерации

В Совет Федерации поступило представление президента для назначения генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, 23 сентября в 11.00 в Совете Федерации пройдет заседание профильного комитета. На нем обсудят кандидатуру Краснова и подготовят заключение по ней. После этого, 24 сентября, на заседании Совета Федерации рассмотрят вопрос о назначении Краснова.

Кроме того, Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, сообщил сенатор. Представление главы государства также поступило в верхнюю палату парламента. Этот вопрос Совфед рассмотрит в те же сроки.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Краснова на пост главы Верховного суда РФ. Президентская комиссия приняла такое же решение. Назначение сроком на шесть лет осуществляется Советом Федерации по представлению президента. Эта должность стала вакантной после смерти Ирины Подносовой 22 июля.

Александр Гуцан - полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе, действительный государственный советник РФ 1-го класса. Он начинал карьеру в конце 1980-х в органах прокуратуры. В 2007-2018 годах занимал должность заместителя генпрокурора РФ.

#Совет Федерации #Назначение #Игорь Краснов #генеральный прокурор #представление #Александр Гуцан
