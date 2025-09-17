Песков: Путин скоро внесет кандидатуру на пост главы Верховного суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в кратчайшие сроки предложит Совету Федерации назначить Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда.

Президентская комиссия одобрила кандидатуру Краснова на эту должность. Решение было принято на заседании комиссии, занимающейся вопросами назначения и отставки судей, сообщила пресс-служба Кремля.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей поддержала Игоря Краснова в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда. Сейчас он занимает пост генерального прокурора России.

Президент представляет кандидата на должность председателя Верховного суда в Совет Федерации. Сенаторы обязаны рассмотреть этот вопрос в течение двух недель после получения соответствующих документов. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.

Предыдущий председатель ВС Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни от онкологической болезни. Она возглавляла суд с апреля 2024 года.