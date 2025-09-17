МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Путин скоро внесет кандидатуру на пост главы Верховного суда

Президентская комиссия одобрила кандидатуру Краснова на эту должность.
Владимир Рубанов 2025-09-17 13:17:52
© Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в кратчайшие сроки предложит Совету Федерации назначить Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда.

Президентская комиссия одобрила кандидатуру Краснова на эту должность. Решение было принято на заседании комиссии, занимающейся вопросами назначения и отставки судей, сообщила пресс-служба Кремля.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей поддержала Игоря Краснова в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда. Сейчас он занимает пост генерального прокурора России.

Президент представляет кандидата на должность председателя Верховного суда в Совет Федерации. Сенаторы обязаны рассмотреть этот вопрос в течение двух недель после получения соответствующих документов. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.

Предыдущий председатель ВС Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни от онкологической болезни. Она возглавляла суд с апреля 2024 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #Верховный суд #Совет Федерации #Назначение #Генеральная прокуратура #Игорь Краснов #Генпрокурор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 