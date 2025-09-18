ЕС может представить 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Еврокомиссия может выдвинуть официальное предложение о новом пакете санкций против России 19 или 22 сентября. Об этом пишет Politico. При этом несколько чиновников отметили, что пакет может быть обнародован и раньше.

Ранее Еврокомиссия отложила новый раунд антироссийских рестрикций на неопределенный срок. Пакет не был представлен 17 сентября, как ожидалось.

Задержка связана с тем, что фокус внимания Евросоюза сместился на оказание давления на Словакию и Венгрию. ЕС стремится снизить зависимость этих стран от российской нефти.

В 19-м пакете санкций под ограничения попадут банки, энергетика и «теневой флот», который связывают с Россией, сообщила Handelsblatt. Кроме того, ЕС усилит давление на Китай и Индию, внеся в черный список банки и нефтеперерабатывающие заводы. Брюссель также намерен ввести единые правила ограничения выдачи виз российским гражданам.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Дональдом Трампом ужесточение санкций против России. Она заявила, что ЕС предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Москва считает незаконными односторонние санкции западных стран.