МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС может представить 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Предполагается, что под ограничения попадут банки, энергетика и «теневой флот».
Владимир Рубанов 2025-09-18 10:12:49
© Фото: BÃ¼ttner, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия может выдвинуть официальное предложение о новом пакете санкций против России 19 или 22 сентября. Об этом пишет Politico. При этом несколько чиновников отметили, что пакет может быть обнародован и раньше.

Ранее Еврокомиссия отложила новый раунд антироссийских рестрикций на неопределенный срок. Пакет не был представлен 17 сентября, как ожидалось.

Задержка связана с тем, что фокус внимания Евросоюза сместился на оказание давления на Словакию и Венгрию. ЕС стремится снизить зависимость этих стран от российской нефти.

В 19-м пакете санкций под ограничения попадут банки, энергетика и «теневой флот», который связывают с Россией, сообщила Handelsblatt. Кроме того, ЕС усилит давление на Китай и Индию, внеся в черный список банки и нефтеперерабатывающие заводы. Брюссель также намерен ввести единые правила ограничения выдачи виз российским гражданам.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Дональдом Трампом ужесточение санкций против России. Она заявила, что ЕС предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Москва считает незаконными односторонние санкции западных стран.

#нефть #евросоюз #санкции #Еврокомиссия #танкеры #энергоносители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 