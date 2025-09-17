МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава ЕК рассказала о «хорошем разговоре» с Трампом о России

Евросоюз начал переговоры с Трампом о его присоединении к новым антироссийским санкциям.
Дарья Ситникова 2025-09-17 06:03:00
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Globallookpress

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом укрепление совместных действий по «увеличению экономического давления» на Россию.

«Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива», - написала она в социальной сети Х.

Она также отметила, что провела с Трампом «хороший разговор», пишет 360.ru.

До этого глава ЕК рассказала, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли. По ее словам, Еврокомиссия также предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

#Россия #сша #Трамп #санкции #Урсула фон дер Ляйен #разговор #ек
