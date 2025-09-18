WSJ: Трамп и власти ЕС разошлись во мнениях об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп хочет избежать введения мер против России, поэтому выдвинул жесткие требования к Евросоюзу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Он призвал ввести жесткие санкции в отношении Китая и Индии, а также полностью прекратить закупки российской нефти, это непростая задача для Европы, пишет RT.

Некоторые европейские дипломаты считают, что Трамп выдвинул жесткие требования, так как знает, что ЕС будет тяжело их выполнить. Это позволило бы американскому лидеру избежать усиления экономического давления на Москву.

Отмечается, что глава Белого дома своими требованиями к Европе «перевернул сценарий».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела с Трампом «хороший разговор» об укреплении скоординированных действий по «увеличению экономического давления» на Москву.