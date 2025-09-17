Эксперт рассказал о последствиях для Израиля после признания геноцида в Газе

Теперь, когда мы говорим о геноциде в Газе, это уже не пустые слова, а слова, основанные на серьезных доводах, расследованиях и на многочисленных подтвержденных фактах. Действительно, ни Израиль, ни другие страны международного сообщества это не могут игнорировать. Об этом в эфире «Звезды» сказал политолог, специалист по Ближнему Востоку и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Понятно, что Израиль будет пытаться уйти от ответственности, прикрываясь своим союзником США, но круг его партнеров и тех стран, готовых с ним сотрудничать, становится все меньше и меньше. В конце концов окажется, что кроме США и администрации Трампа Нетаньяху положиться больше не на кого», - подчеркнул эксперт.

По словам собеседника телеканала, американцы пытаются выгородить правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в том числе через визиты своих представителей, которые будут уговаривать Катар как можно меньше эту тему продвигать в международных инстанциях. Так, ближневосточный вояж госсекретаря США Марко Рубио как раз направлен на то, чтобы попытаться от имени Соединенных Штатов минимизировать последствия для Израиля, которые он сам на себя вызвал из-за атаки и агрессии на Доху.

«Доха получала гарантии как от США, так и от Израиля, и они были вероломно нарушены. Удар по столице Катара пришелся, несмотря на то, что и США, и Израиль давали этой стране гарантии безопасности», - напомнил специалист.

Как добавил Кирилл Семенов, маховик тех действий, которые запустил Израиль против себя, рано или поздно все-таки даст результаты. Государства Ближнего Востока, арабские и исламские страны могут перейти к конкретным шагам, но сейчас они просто ждут возможных ответных шагов Израиля на решение ООН о признании палестинского государства.

«Если в ответ на это Израиль попытается аннексировать западный берег, чем он угрожает, то тогда многие арабские страны могут выйти из Авраамических соглашений, разорвав свои связи с Израилем», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ООН признали действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Также большинством голосов была принята декларация о создании палестинского государства. Для Газы и всей Палестины это историческое событие. Окончательное решение примут уже на следующей неделе - в завершение 80-ой генеральной ассамблеи ООН.