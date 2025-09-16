Геноцид или спасение заложников: как развивается операция ЦАХАЛ в Газе

Серия мощных взрывов ночью прогремела над административным центром Газы. Армия обороны Израиля объявила о начале операции по полному захвату эксклава. Меньше чем за полчаса нанесли почти 40 ракетных ударов. Отделения неотложной помощи в последних уцелевших больницах - перегружены. Медикам не хватает крови для переливания, запасы лекарств - заканчиваются.

Эту фазу операции в израильском правительстве называют «интенсивной». Удары продолжаются и в дневное время: журналисты фиксируют прилеты по жилым объектам - местные жители считают, что так власти Израиля насильно вытесняют их с собственной земли.

«Мы не знаем, что делать. Мы живем в чрезвычайно тяжелых условиях. Их цель - запугать и терроризировать людей, заставить их двигаться на юг и эвакуироваться из города Газа, чтобы они могли его уничтожить», - говорит один из местных жителей.

Израиль перешел в наступление всего через несколько часов после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. По данным израильских чиновников, на которых ссылается издание Axios, Вашингтон поддержал наземную операцию, но выдвинул условие - она должна пройти быстро и не затягиваться. При этом Штаты вмешиваться в происходящее не собираются и оставляют Нетаньяху право принимать решения самостоятельно.

«Как вы видели, Израиль начал операции в Газе, поэтому у нас остается очень мало времени для достижения соглашения. Речь идет уже не о месяцах - у нас, вероятно, есть несколько дней, возможно, недель (...) Я подчеркиваю: наш приоритет - завершить конфликт путем переговоров, при которых ХАМАС объявит о полном разоружении, ликвидации своей организации и освободит всех заложников», - заявил Рубио.

И пусть США официально в действия Израиля не вмешиваются, последнее публичное заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа легко перепутать с нарративом Нетаньху: словно по его лекалу печатали.

«Мы посмотрим, что будет дальше, я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую тактику с человеческим щитом, и если они это сделают, у них будут большие проблемы. Они заявили два дня назад, что собираются использовать заложников как живой щит», - высказался Трамп.

Нетаньяху получает зеленый свет от США, в то время как его собственная разведка, а именно глава МОССАДА, советовал премьер-министру воздержаться от наступления, которое может привести к тяжелым потерям и гибели заложников. И как результат - спустя два года после обострения ситуации в Палестине, в ООН публикуют доклад, в котором организация на международном уровне признает действия правительства Нетаньху - геноцидом.

«Сегодня мы опубликовали отчет, в котором проанализированы действия Израиля в секторе Газа. Комиссия пришла к выводу, что Израиль совершил и продолжает совершать геноцид против палестинского народа в Газе. Прошло почти два года с момента начала Израилем военной кампании, которая стала самой жестокой, затяжной и масштабной атакой на палестинцев с 48 года», - заявила Нави Пиллэй, председатель международной комиссии ООН по Палестине.

В ответ МИД Израиля призывает распустить эту комиссию в ООН, а сам премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оправдывает свои действия дружбой с Америкой, которая во всём поддержит.

«Удастся ли им добиться глобальной изоляции? Нет. Соединенные Штаты с нами, как и многие другие страны, но сейчас у нас есть конкретная проблема в Западной Европе. Мы действуем и будем продолжать действовать, чтобы снять эту блокаду. Как мы преодолели военную блокаду, так мы справимся и с этой идеологической блокадой», - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля пытается избежать и «собственной изоляции». С 2019 года против него тянется судебное дело о взятках, и каждое новое слушание премьер-министру удается откладывать. Социальный кризис нарастает и в рядах израильской армии - во время заседания в парламенте на тему роста числа самоубийств среди военных, офицеры наглядно демонстрируют психиатрические препараты, которые их сослуживцы принимают в больших объемах.

Накануне в ООН большинством голосов приняли декларацию о создании палестинского государства - что не могли сделать на протяжении полувека. Для Газы и всей Палестины в целом это прорыв, историческое событие. Окончательное решение примут уже на следующей неделе - в завершение 80-ой генеральной ассамблеи ООН.

Ранее политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, что Израиль проводил подготовку к вторжению всю последнюю неделю, однако разрешить ситуацию без политического урегулирования невозможно. До этого шла фактически артподготовка, а сейчас идет непосредственно заход спецназа ЦАХАЛ в город. Скорее всего, на каком-то этапе будет заход военной техники. По мнению эксперта, штурм города Газа займет порядка месяца-двух.