МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский заявил о прекращении отправки военных на обучение за границу

Он также рассказал, что Киев начал переобучать своих военных после их возвращения с учений.
Дарья Ситникова 2025-09-17 03:50:17
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, ранее Киев отправлял своих военных на обучение в страны Балтии, север Европы, Великобританию, Польшу, также и в США. После этого он понял, что страна «больше не может обучать людей там, потому что конфликт изменился». Поэтому Киев начал переобучать своих военных после их возвращения.

При этом он не стал уточнять, остаются ли обученные иностранцы воевать за ВСУ, пишет RT.

До этого агентство Foreign Policy писало о том, что за последний месяц Украина приняла ряд мер, которые оказались неуместными и послужили поводом задуматься, понимает ли Зеленский и его команда современное положение дел.

#учения #Украина #Зеленский #военные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 