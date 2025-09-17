Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, ранее Киев отправлял своих военных на обучение в страны Балтии, север Европы, Великобританию, Польшу, также и в США. После этого он понял, что страна «больше не может обучать людей там, потому что конфликт изменился». Поэтому Киев начал переобучать своих военных после их возвращения.

При этом он не стал уточнять, остаются ли обученные иностранцы воевать за ВСУ, пишет RT.

До этого агентство Foreign Policy писало о том, что за последний месяц Украина приняла ряд мер, которые оказались неуместными и послужили поводом задуматься, понимает ли Зеленский и его команда современное положение дел.