FP: реформы Зеленского говорят о том, что он оторван от реальности

«Длинный список ошибок» говорит о оторванности от реальности Зеленского и его команды.
Виктория Бокий 2025-09-16 23:47:27
© Фото: PsnewZ, Keystone Press Agency, Globallookpress

За последний месяц Украина приняла ряд мер, которые оказались неуместными и послужили поводом задуматься, понимают ли Владимир Зеленский и его команда современное положение дел. Об этом пишет Foreign Policy.

«Эти меры оказались неуместными для Украины и заставили некоторых наблюдателей задуматься о том, насколько хорошо Владимир Зеленский и его окружение понимают реальность за пределами киевских коридоров власти», - говорится в сообщении.

Военный украинский аналитик в разговоре с изданием заявил, что «окружение Зеленского существует в вакууме».

«Они (окружение Зеленского. – Прим. ред.) живут в пузыре. Некоторые советники очень хороши, но они, очевидно, не получают постоянного потока актуальной информации», - сказал он.

Отмечается, что недовольства среди населения вызвал законопроект о введении десятилетнего тюремного срока за дезертирство. Еще одна мера, взывавшая недовольство украинцев, — разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

В материале подчеркивается, что «длинный список ошибок» говорит о оторванности от реальности Зеленского и его команды. Недоверие украинцев к правительству постоянно растет и на данный момент очень велико.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины большие проблемы

#Украина #Владимир Зеленский #Киевский режим #недоверие
