МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Навроцкий не подтвердил готовность Польши сбивать БПЛА над Украиной

Польский глава подчеркнул, что армия его страны сбивает только те беспилотники, которые пересекают границу Польши.
Виктория Бокий 2025-09-17 03:14:27
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент Польши Кароль Навроцкий уклонился от ответа на вопрос, готова ли Варшава сбивать дроны над Украиной рядом с польской границей. Об этом сообщает телеканал LCI.

«Поэтому с технической точки зрения мы несем ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши», — приводит слова Навроцкого Life.

Польский глава подчеркнул, что армия его страны сбивает только те беспилотники, которые пересекают границу Польши.

Он также добавил, что пересечение иностранными БПЛА границы Польши будет расцениваться как нарушение суверенитета государства, которое является членом НАТО.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия союзников. Он считает, что у его страны должны быть собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные.

#бпла #Украина #Польша #дроны #кароль навроцкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 