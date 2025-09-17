Навроцкий не подтвердил готовность Польши сбивать БПЛА над Украиной

Президент Польши Кароль Навроцкий уклонился от ответа на вопрос, готова ли Варшава сбивать дроны над Украиной рядом с польской границей. Об этом сообщает телеканал LCI.

«Поэтому с технической точки зрения мы несем ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши», — приводит слова Навроцкого Life.

Польский глава подчеркнул, что армия его страны сбивает только те беспилотники, которые пересекают границу Польши.

Он также добавил, что пересечение иностранными БПЛА границы Польши будет расцениваться как нарушение суверенитета государства, которое является членом НАТО.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия союзников. Он считает, что у его страны должны быть собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные.