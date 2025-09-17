МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Латвия продлила закрытие неба над границей с РФ и Белоруссией

Изначально ограничение действовало до вечера 18 сентября.
Виктория Бокий 2025-09-17 23:42:12
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Власти Латвии продлили период закрытия воздушного пространства над границей с Россией и Белоруссией до утра 19 сентября. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе страны.

Изначально ограничение действовало до вечера 18 сентября. Но после оценки рисков ВС Латвии власти страны приняли решение продлить запрет.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что закрытие воздушного пространства в 50-километровой зоне от восточной границы введено с 11 сентября сроком на неделю по рекомендации военных.

#Россия #белоруссия #граница #Латвия #закрытие воздушного пространства
