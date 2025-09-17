МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экономист: из-за закрытия границы с Белоруссией ЕС «теряет электорально»

Максим Чирков отметил, что проблема снижения уровня жизни в западных странах будет обостряться.
Гоар Хачатурян 2025-09-17 13:13:03
© Фото: Marek Hausmann, imagebroker.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Закрытие белорусско-польских границ волнует граждан Польши. Более того, это чревато серьезным недовольством людей и тем, что европейские элиты сильно «потеряют электорально». Такое мнение выразил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Людям рассказывают об образе "врага из России", показывают какие-то "красивые" презентации. А они-то все это чувствуют на своих собственных карманах, в своих холодильниках, потому что все становится дороже, уровень жизни снижается», - сказал Чирков.

По мнению экономиста, проблема снижения уровня жизни в Польше и других европейских странах будет набирать обороты независимо от того, разрешится вопрос с пограничными переходами или нет.

Напомним, 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Белоруссией. Работу приостановили два железнодорожных и один автомобильный пункты пропуска. Сколько это продлится - не уточняется.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что решение об открытии пунктов пропуска будет принято после завершения учений «Запад-2025».

