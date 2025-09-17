Политолог: фото Трампа с Эпштейном на Виндзорском замке - лишь инструмент

Политолог Роман Светов поделился мнением со «Звездой», зачем неизвестные вывели фото Трампа и Эпштейна на Виндзорский замок во время госвизита президента США. Британцам нужна была яркая фигура для привлечения внимания.

Эксперт считает, что Джеффри Эпштейн был использован как инструмент и медийная картинка. На его месте могло быть изображение и принца Эдуарда, брата нынешнего короля. Все знают о разврате западной элиты, добавил Светов. Если бы британцы вышли просто с лозунгами, СМИ бы на это не отреагировали. А здесь есть картинка и известное место.

Четырех человек, которые устроили слайд-шоу и развернули гигантское фото под окнами Виндзорского замка, где остановился американский президент, уже задержали. На фотографиях был изображен Трамп с Джеффри Эпштейном.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Обвинители утверждали, что с 2002 по 2005 год он вступал в связи с десятками несовершеннолетних и вовлекал их в вербовку новых жертв, в том числе не старше 14 лет. В ряде изданий были опубликованы материалы, из которых следует, что сам Трамп был близок с Эпштейном.