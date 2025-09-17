Александр Великий: легендарному хоккеисту Овечкину исполнилось 40 лет

Момент, который навсегда вошел в историю мирового спорта. Левый нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из родного для себя левого круга вбрасывания бьет по воротам... Трибуны взрываются овациями. Вечный, казалось, рекорд Уэйна Грецки по количеству забитых в регулярном чемпионате шайб пал под натиском русского хоккеиста. 895-ый гол.

Абсолютный рекорд, к которому Александр Великий, как его прозвали фанаты, шел без малого двадцать лет.

«Всем фанатам по всему миру и в России - мы это сделали. Это история», - сказал Овечкин, поставив легендарный рекорд.

О первых шагах великого хоккеиста рассказала его мама, Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка.

«Он впервые когда увидел клюшку - правда клюшка была от русского хоккея, и шлем был от русского хоккея, мы там купили в детском магазине. Он увидел когда, ему очень понравилось. Говорить-то еще толком не умел, но мы купили. Первый раз, когда он увидел хоккей по телевизору он.... Еще ходить-то не ходил! И смотрел с удовольствием», - вспоминает мать хоккеиста.

По спортивным меркам в хоккейную секцию маленький Саша попал поздно - в восемь лет. К этому времени юные спортсмены уже уверенно стоят на коньках и обладают хорошей техникой. Овечкин же только начинал свой путь - и упорства ему было не занимать.

«Он с удовольствием ходил на тренировки и любил очень тренироваться. Мог тренироваться и рано утром и поздно вечером. Днем. Как только есть какая-то возможность муж мой, папа его возил на все эти тренировки в любое время», - вспоминает Татьяна Овечкина.

Место, где начинался хоккейный путь Великой Восьмерки - коробка на Онежской улице Головинского района Москвы, неподалеку от дома, где тогда жила семья Овечкина. В честь абсолютного рекорда Ови хоккейную коробку обновили. Ребята могут и поиграть там, где когда-то играл самый известный российский хоккеист, и во всех подробностях узнать путь Овечкина к этому достижению.

Благодаря упорному труду и таланту Овечкин в десять лет уже тренировался в структуре «Динамо». А в 16 дебютировал в основном составе этого клуба. В 17 его пригласили во взрослую сборную России. На тот момент он стал самым молодым игроком, попавшим в сборную.

«Секрет прост, наверное. Это талант, трудолюбие, работоспособность, нацеленность на результат, потому что он воспитывался в семье двукратной олимпийской чемпионки. Целеустремленность, большие цели, задачи. Ну и наверное, желание побеждать - то, что, в общем, скорее воспитывается, чем оно дано при рождении», - объясняет хоккеист Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира.

Такой талант не могли не заметить на Западе. Став первым номером Драфта НХЛ в 2004 году, Овечкин решил выступать за «Вашингтон Кэпиталз». Тогда среди клубов за него была настоящая борьба. В своем первом матче НХЛ Ови потребовалось всего 27 минут для дебютного гола. А спустя еще четыре минуты он уже оформил дубль. И это был его первый рекорд на Западе - Александр Овечкин на тот момент стал единственным игроком в истории клуба, кому удалось дважды отличится в дебютном матче.

Сегодня на его счету десятки рекордов: девять раз Овечкин становился лучшим снайпером сезона и 14 раз завершал игровой год, забросив больше сорока шайб. Чаще других забивал первые голы. И наколотил 642 шайбы в победных для команды матчах. Он единственный игрок в истории НХЛ, забивший больше 50 голов до 21 года и после 35 лет. А его гол в ворота «Финикса» в 2006 году до сих пор считается одним из самых красивых в истории НХЛ.

Его партнеры по команде отмечают не только его физические данные, но и лидерские качества, способность играть на команду и интеллект. А также справедливость - и на льду, и в жизни. Именно благодаря Овечкину российских журналистов пустили на матч, в котором Ови и установил абсолютный рекорд по количеству забитых в регулярном чемпионате шайб. Он постоянно поднимает вопрос о недопуске российских спортсменов на международные турниры.

«Отношение может быть одно, но опять же, сами видите, что происходит - недопуск до Олимпиады, на Чемпионаты мира. Надеюсь, что в скором времени нас допустят и ребята смогут участвовать и на Олимпиаде и ЧМ, представлять свою страну», - заявлял Овечкин.

О влиянии, которое Овечкин оказал на миллионы детей и взрослых в России, неоднократно говорил и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Несмотря на то, что Александр играет в НХЛ, за океаном, он много внимания уделяет родине, России. Входит в Путин Тим, регулярно общается с поклонниками в нашей стране. В том числе именно к русским он обратился со словами "Мы сделали это", когда побил рекорд Уэйна Грецки. Благодаря успеху и рекордам Александра Овечкина в хоккей пришли тысячи ребят, а миллионы получили повод для гордости за свою страну, остающуюся великой хоккейной державой», - объяснил министр.

Сегодня Овечкина любят и уважают фанаты по всему миру независимо от клубных пристрастий. И продолжают пристально следить за каждой игрой Великой Восьмерки. На его счету уже 897 заброшенных шайб и 1623 очка по системе гол+пас в регулярке НХЛ. При этом наш Ови продолжает выступать. Впереди еще как минимум 1 сезон. А первая игра состоится уже в начале октября. Болельщикам остается только гадать, какие еще рекорды покорятся великому русскому хоккеисту.