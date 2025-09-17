МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дегтярев: рекорд Овечкина останется неприступным многие десятилетия

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что хоккеист Александр Овечкин занимает особое место среди прославленных российских атлетов.
Ян Брацкий 2025-09-17 16:10:04
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Благодаря успехам и рекорду Александра Овечкина в хоккей пришли тысячи мальчишек, а миллионы россиян получили повод для гордости за свою страну. Об этом «Звезде» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Я убежден, что его рекорд останется неприступным еще многие десятилетия, а может быть, и столетия, а его главный матч еще впереди», - сказал министр.

Сегодня легендарный нападающий отмечает 40-летний юбилей. В этот праздничный день глава Минспорта особо отметил заслуги Овечкина на мировой арене.

«Несмотря на то что Александр играет за океаном, он много внимания уделяет родине - входит в Putin Team, регулярно общается с поклонниками в нашей стране. Именно к русским он обратился со словами: "Мы сделали это", когда побил рекорд Уэйна Гретцки. Это многих восхитило, и не только в России», - отметил Дегтярев.

Напомним, в прошлом сезоне российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в своей заокеанской карьере, превзойдя «вечный» рекорд другого легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

Это стало центральным спортивным событием и привлекло всеобщее внимание. По случаю рекордной шайбы игру приостановили, а в честь Александра Овечкина устроили торжественную церемонию с участием одноклубников, соперников, зрителей, друзей и членов семьи.

#Спорт #Хоккей #юбилей #Дегтярев #рекорд #наш эксклюзив #овечкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 