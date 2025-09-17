Дегтярев: рекорд Овечкина останется неприступным многие десятилетия

Благодаря успехам и рекорду Александра Овечкина в хоккей пришли тысячи мальчишек, а миллионы россиян получили повод для гордости за свою страну. Об этом «Звезде» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Я убежден, что его рекорд останется неприступным еще многие десятилетия, а может быть, и столетия, а его главный матч еще впереди», - сказал министр.

Сегодня легендарный нападающий отмечает 40-летний юбилей. В этот праздничный день глава Минспорта особо отметил заслуги Овечкина на мировой арене.

«Несмотря на то что Александр играет за океаном, он много внимания уделяет родине - входит в Putin Team, регулярно общается с поклонниками в нашей стране. Именно к русским он обратился со словами: "Мы сделали это", когда побил рекорд Уэйна Гретцки. Это многих восхитило, и не только в России», - отметил Дегтярев.

Напомним, в прошлом сезоне российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в своей заокеанской карьере, превзойдя «вечный» рекорд другого легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

Это стало центральным спортивным событием и привлекло всеобщее внимание. По случаю рекордной шайбы игру приостановили, а в честь Александра Овечкина устроили торжественную церемонию с участием одноклубников, соперников, зрителей, друзей и членов семьи.