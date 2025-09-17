МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ученый оценил опасность несущегося к Земле астероида

По словам доктора физико-математических наук Натана Эйсмонта, астероид считается потенциально опасным, но траектория его полета давно просчитана и не вызывает опасений.
Ян Брацкий 2025-09-17 19:09:24
© Фото: Simone Brandtimage BROKER.com Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Огромный астероид, пролет которого мимо Земли ожидается 18 сентября, не представляет опасности. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

«Этот астероид относится к числу потенциально опасных, но он пролетает мимо. Он не внезапно обнаружен, это каталожный астероид. Для всех подобных космических тел есть каталоги, где все их параметры описаны. Включая массу, скорость и, что самое главное, вероятное расстояние пролета. Тут ничего страшного нет», - успокоил Эйсмонт.

Понервничать землянам придется 13 апреля 2029 года, когда мимо нашей планеты пролетит космическая глыба исполинских размеров и колоссальной разрушительной силы - астероид судного дня.

«Это "Апофис", который всех очень сильно напугал в 2004 году, когда его открыли. Вероятность его попадания в Землю была 5%. Тогда все очень напрягись, а соответствующие системы наблюдения были введены в действие. К выводу, что он промахнется пришли только в 2011 году. Он пролетит мимо в 2029 году, но совсем близко - всего 30 тысяч километров. Он большой, у него поперечник 400 метров. Это значит, что масса у него 40 миллионов тонн», - подсчитал ученый.

Напомним, астероид, появление которого ждут завтра, в тысячу раз тяжелее челябинского метеорита. За 2025 год это будет самый крупный камень, пролетевший менее чем в миллионе километров от Земли, считают ученые.

#Наука #космос #Земля #астероид #ран #наш эксклюзив
