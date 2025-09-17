Крупнейший в 2025 году астероид пролетит рядом с Землей 18 сентября

Астероид 2025 FA22 пролетит рядом с Землей 18 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Расстояние до планеты составит примерно один диаметр лунной орбиты.

Максимальное сближение произойдет около 10 утра по московскому времени. Длина астероида - 290 метров, средний размер его тела составляет 166 метров. Масса астероида примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

За 2025 год это, судя по всему, самый крупный камень, который пройдет на расстоянии менее миллиона километров от планеты, сообщили ученые. В современной истории человечества такие огромные метеориты, насколько можно судить, не падали ни разу.

Самый знаменитый метеоритный кратер в истории, Аризонский, оставил астероид с массой примерно в 10-100 раз меньше, чем этот.

Шансы на столкновение 2025 FA22 с Землей, «по сути, являются нулевыми», добавили ученые. Наибольшего значения такая вероятность достигала в начале года. Сейчас уже вряд ли что-то изменит траекторию полета космического камня.

Однако этот астероид синхронизирован с Землей и периодически приближается к ней, подчеркнули в ИКИ РАН. Последнее сближение было 17 сентября 1940 года. Если в этот раз все обойдется без происшествий, следующее сближение произойдет в сентябре 2173 года. При такой орбите шансы, что камень однажды упадет на Землю, весьма велики, говорится в сообщении.