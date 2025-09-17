МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд в Москве запретил продажу жирафа через Интернет

Объявление о продаже экзотического животного сотрудники прокуратуры выявили в ходе мониторинга Сети.
Ян Брацкий 2025-09-17 17:04:37
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Прокуратура Москвы обнаружила сайт, на котором размещено объявление о продаже жирафа.

В публикации размещена фотография экзотического животного с указанием контактов продавца и стоимости.

«Согласно законодательству, содержание данных животных в домашних условиях или для частных целей запрещено», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Ведомство потребовало признать данную информацию запрещенной к размещению и принять меры. Суд данную просьбу удовлетворил в полном объеме.

Напомним, в начале мая кабмин переутвердил перечь животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В список попала 121 разновидность. Россиянам нельзя ухаживать за некоторыми видами змей, ящериц, пауков, черепах. Под запретом все виды крокодилов.

В списке млекопитающих - львы, ягуары, гиены. Под запретом на содержание в квартире и частном доме носороги, слоны, приматы, волки, лисы и медведи. Весь перечень доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

#Москва #суд #Прокуратура #жираф #экзотическое животное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 