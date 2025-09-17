Суд в Москве запретил продажу жирафа через Интернет

Прокуратура Москвы обнаружила сайт, на котором размещено объявление о продаже жирафа.

В публикации размещена фотография экзотического животного с указанием контактов продавца и стоимости.

«Согласно законодательству, содержание данных животных в домашних условиях или для частных целей запрещено», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Ведомство потребовало признать данную информацию запрещенной к размещению и принять меры. Суд данную просьбу удовлетворил в полном объеме.

Напомним, в начале мая кабмин переутвердил перечь животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В список попала 121 разновидность. Россиянам нельзя ухаживать за некоторыми видами змей, ящериц, пауков, черепах. Под запретом все виды крокодилов.

В списке млекопитающих - львы, ягуары, гиены. Под запретом на содержание в квартире и частном доме носороги, слоны, приматы, волки, лисы и медведи. Весь перечень доступен на сайте официального опубликования правовых актов.