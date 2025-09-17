МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров раскритиковал Гутерриша за невыполнение Устава ООН

Гутерриш не придерживается принципа беспристрастности и объективности, подчеркнул глава МИД.
Владимир Рубанов 2025-09-17 12:13:21
© Фото: МИД России © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования устава всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по вопросу кризиса на Украине.

Глава МИД добавил, что ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия. По его словам, общий тон задается в антироссийском ключе, принцип беспристрастности и объективности грубо нарушается.

Лавров напомнил, что статья 100 Устава ООН требует от сотрудников секретариата следовать принципам беспристрастности, равноудаленности, объективности и действовать в интересах всех государств-членов.

Российский министр отметил, что Гутерриш уходит от ответа на вопрос о выполнении резолюций, требующих уважать принцип самоопределения народа. При этом генсек ООН и его представители продолжают требовать урегулирования украинского кризиса на основе международного права, Устава ООН и принципов территориальной целостности Украины.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала Гутерриша прекратить скрывать преступления Киева.

#в стране и мире #ООН #Сергей Лавров #МИД России #Антониу Гутерриш #устав #генеральный секретарь
