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МИД России призвал Гутерриша прекратить скрывать преступления Киева

Мария Захарова заявила, что генсек ООН занимается дискредитацией России словами про Сумы.
Владимир Рубанов 2025-04-15 15:29:05
© Фото: МИД России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проявил избирательность в своих заявлениях по Сумам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава организации 13 апреля обвинил Москву в ракетном ударе по Сумам. Тем самым генсек продолжил линию обвинения в атаках на украинские города, говорится в заявлении ведомства.

Захарова подчеркнула, что российские войска никогда не наносили и не будут наносить удары по гражданскому населению. Целями всегда были и остаются исключительно военные объекты.

Генсек ООН поддержал усилия по сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины, не упомянув право народов на самоопределение, отметила представитель МИД.

По ее словам, это демонстрирует избирательный подход Гутерриша к Уставу ООН. Хотя в Декларации 1970 года зафиксирована взаимозависимость принципов Устава, которые должны использоваться во всей полноте.

В МИД подчеркнули, что принцип территориальной целостности применяется к государствам, которые соблюдают принцип самоопределения и представляют все население. Нынешний режим в Киеве этому не соответствует, поскольку систематически нарушает права этнических русских и русскоязычных.

Захарова призвала Гутерриша и секретариат ООН занять честную позицию, прекратить предвзятые комментарии и не заниматься сокрытием преступлений киевского режима.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 60 военнослужащих ВСУ ракетным ударом по цели в городе Сумы. Удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на пораженном российскими войсками объекте в Сумах проходила «сходка» командиров ВСУ и их иностранных партнеров.

#ООН #Украина #Мария Захарова #МИД России #Антониу Гутерриш #Сумы #генеральный секретарь
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