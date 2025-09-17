МИД РФ: «миротворцы» на Украине будут, по сути, оккупационными войсками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потенциальные «миротворцы» на Украине будут, по сути, оккупационными войсками.

«Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые "миротворцы", и будут для этой части бывшей Украины, для этой территории действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против РФ, это будет значить, что Запад оккупировал Украину», - сказал Лавров на посольском круглом столе Дипломатической академии МИД РФ.

Он добавил, что, если не произойдет изменений в законодательстве Украины, получится, что западные военные на оккупированной территории будут защищать нацистский режим, который запрещает русский язык во всех сферах жизни, а также каноническую церковь.

Сергей Лавров отметил, что такие воинские подразделения будут законной целью для российских войск.

Также министр иностранных дел России раскритиковал Антониу Гутерриша за невыполнение Устава ООН. Лавров подчеркнул, что тот не придерживается принципа беспристрастности и объективности.