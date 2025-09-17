МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: «миротворцы» на Украине будут, по сути, оккупационными войсками

Сергей Лавров заявил, что такие «миротворцы» будут законными целями для российских военнослужащих.
Тимур Шерзад 2025-09-17 12:01:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потенциальные «миротворцы» на Украине будут, по сути, оккупационными войсками. 

«Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые "миротворцы", и будут для этой части бывшей Украины, для этой территории действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против РФ, это будет значить, что Запад оккупировал Украину», - сказал Лавров на посольском круглом столе Дипломатической академии МИД РФ.

Он добавил, что, если не произойдет изменений в законодательстве Украины, получится, что западные военные на оккупированной территории будут защищать нацистский режим, который запрещает русский язык во всех сферах жизни, а также каноническую церковь.

Сергей Лавров отметил, что такие воинские подразделения будут законной целью для российских войск. 

Также министр иностранных дел России раскритиковал Антониу Гутерриша за невыполнение Устава ООН. Лавров подчеркнул, что тот не придерживается принципа беспристрастности и объективности.

#Украина #Сергей Лавров #Запад #МИД РФ #Оккупация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 