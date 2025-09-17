Экипаж Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации

Летчики армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожили украинских боевиков и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Экипаж произвел пуск неуправляемыми авиационными ракетами по заранее разведанным целям.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр. Также отмечено, что они выпустили тепловые ловушки. После этого вертолет благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее экипаж Ми-35М уничтожил украинский пункт управления БПЛА. Разведка смогла установить точное местонахождение вражеских дроноводов. Как и в случае с Ми-35М в этой новости, летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.