МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. Также удалось уничтожить и пехоту ВСУ.
2025-09-17 10:28:37
© Фото: Министерство обороны России © Видео: Министерство обороны России

Летчики армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожили украинских боевиков и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Экипаж произвел пуск неуправляемыми авиационными ракетами по заранее разведанным целям.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр. Также отмечено, что они выпустили тепловые ловушки. После этого вертолет благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее экипаж Ми-35М уничтожил украинский пункт управления БПЛА. Разведка смогла установить точное местонахождение вражеских дроноводов. Как и в случае с Ми-35М в этой новости, летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.

#ми-35м #спецоперация #ударный вертолет #армейская авиация #неуправляемые ракеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 