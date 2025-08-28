Экипаж Ми-35М уничтожил украинский пункт управления БПЛА

Экипаж вертолета Ми-35М ВКС России уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, разведка смогла установить его точное местонахождение.

По заданным координатам на место вылетел экипаж Ми-35М, который в ходе выполнения боевой задачи применил авиационные ракеты.

В результате пункт был полностью уничтожен. После поражения всех целей и выполнения экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее стало известно о том, что Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне спецоперации.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.