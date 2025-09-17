Два человека пострадали в результате обстрела скорой в Херсонской области

В городе Алешки Херсонской области обстреляли машину скорой помощи. Об этом сообщил «Звезде» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Карета скорой помощи ГБУЗ ХО «Алешкинская ЦРБ» следовала по улице Мира к месту вызова. Однако доехать она не успела. Автомобиль был поврежден в результате обстрела. Пострадали два человека - водитель и врач.

Как сообщает губернатор, погибших после происшествия нет. Пострадавшие госпитализированы в ГБУЗ ХО «Скадовская ЦГБ» с диагнозом «контузия» и осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Пожарные и спасательные службы не привлекались.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль депутата совета Алешкинского округа Херсонской области Алексея Зоголя. На его машину был сброшен боеприпас, мужчина пострадал.