БПЛА атаковал автомобиль депутата в Херсонской области

Депутат совета Алешкинского округа Херсонской области Алексей Зоголь получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, около 19:30 по московскому времени в селе Великие Копани беспилотник атаковал гражданский автомобиль, сбросив боеприпас, что привело к возгоранию машины.

Хоменко уточнил, что Зоголь доставлен в Скадовскую центральную районную больницу, его состояние выясняется. В автомобиле также находился еще один местный житель.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за атаки дронов.