МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

БПЛА атаковал автомобиль депутата в Херсонской области

Мужчина получил ранения.
Дима Иванов 2025-08-30 22:14:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Депутат совета Алешкинского округа Херсонской области Алексей Зоголь получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, около 19:30 по московскому времени в селе Великие Копани беспилотник атаковал гражданский автомобиль, сбросив боеприпас, что привело к возгоранию машины.

Хоменко уточнил, что Зоголь доставлен в Скадовскую центральную районную больницу, его состояние выясняется. В автомобиле также находился еще один местный житель.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за атаки дронов.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #Херсонская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 