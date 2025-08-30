БПЛА атаковал автомобиль депутата в Херсонской области

Депутат совета Алешкинского округа Херсонской области Алексей Зоголь получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава округа Руслан Хоменко.
По его словам, около 19:30 по московскому времени в селе Великие Копани беспилотник атаковал гражданский автомобиль, сбросив боеприпас, что привело к возгоранию машины.
Хоменко уточнил, что Зоголь доставлен в Скадовскую центральную районную больницу, его состояние выясняется. В автомобиле также находился еще один местный житель.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за атаки дронов.
