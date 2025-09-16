МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: у Украины большие проблемы

Трамп заявил о готовности приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.
Дарья Ситникова 2025-09-16 23:25:25
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию заявил, что Украина находится в очень сложном положении.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Он также рассказал, что ВСУ получат 17 систем Patriot, которые были анонсированы главой Белого дома в июле. Трамп отметил, что готов приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.

Напомним, американский лидер прибывает в Великобританию во вторник вечером с визитом. В Лондоне, опасаясь продолжения митингов, закрыли Букингемский дворец на ремонт. Это было сделано для того, чтобы вынести королевский прием Трампа подальше от центра города.

#Украина #сша #Трамп #Великобритания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 