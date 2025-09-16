Трамп: у Украины большие проблемы

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию заявил, что Украина находится в очень сложном положении.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Он также рассказал, что ВСУ получат 17 систем Patriot, которые были анонсированы главой Белого дома в июле. Трамп отметил, что готов приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.

Напомним, американский лидер прибывает в Великобританию во вторник вечером с визитом. В Лондоне, опасаясь продолжения митингов, закрыли Букингемский дворец на ремонт. Это было сделано для того, чтобы вынести королевский прием Трампа подальше от центра города.