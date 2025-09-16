Стубб: «Восточный страж» после Польши охватит Финляндию и Норвегию

Операция НАТО «Восточный страж» на своем начальном этапе будет обеспечивать укрепление противовоздушной обороны Польши. В дальнейшем планируется распространить ее действие на восточные границы Финляндии и Норвегии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции которую транслировало издание Ilta-Sanomat.

«На прошлой неделе прошли консультации по четвертой статье… после чего Eastern Sentry, цель которой на начальном этапе - обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши», - сказал Стубб.

Он подчеркнул, что в дальнейшем планируется укрепление ПВО на всей восточной границе Финляндии и Норвегии.

Финский премьер Петтери Орпо до этого заявлял, что укрепление восточного фланга НАТО в рамках «Восточного стража» будет распространяться и на его страну.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября анонсировал начало операцию , направленной на усиление обороны восточного фланга. Повод для нее стал инцидент с БПЛА в Польше.

Ранее сообщалось, что Британия направит в Польшу истребители Typhoon, а до этого в ней уже принял участие французский истребитель Rafale.