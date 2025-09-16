МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стубб: «Восточный страж» после Польши охватит Финляндию и Норвегию

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что операция «Восточный страж» распространится и на его страну.
Сергей Дьячкин 2025-09-16 22:56:02
© Фото: IMAGO, Emmi Korhonen, Global Look Press

Операция НАТО «Восточный страж» на своем начальном этапе будет обеспечивать укрепление противовоздушной обороны Польши. В дальнейшем планируется распространить ее действие на восточные границы Финляндии и Норвегии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции которую транслировало издание Ilta-Sanomat.

«На прошлой неделе прошли консультации по четвертой статье… после чего Eastern Sentry, цель которой на начальном этапе - обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши», - сказал Стубб.

Он подчеркнул, что в дальнейшем планируется укрепление ПВО на всей восточной границе Финляндии и Норвегии.

Финский премьер Петтери Орпо до этого заявлял, что укрепление восточного фланга НАТО в рамках «Восточного стража» будет распространяться и на его страну.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября анонсировал начало операцию , направленной на усиление обороны восточного фланга. Повод для нее стал инцидент с БПЛА в Польше.

Ранее сообщалось, что Британия направит в Польшу истребители Typhoon, а до этого в ней уже принял участие французский истребитель Rafale.

#Польша #норвегия #Финляндия #Александр Стубб #восточный страж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 