Политолог спрогнозировал, что Израиль будет штурмовать Газу месяц-два

Израиль в последнюю неделю проводил подготовку к вторжению в Газу, заявил «Звезде» политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин. По его словам, цель Израиля - освобождение заложников и уничтожение ХАМАС, однако разрешить ситуацию без политического урегулирования невозможно.

Израильские военные до сих пор контролировали юг сектора Газа и не контролировали север, где находится одноименный город. Предполагается, что в самом городе находятся заложники.

«До этого была фактически артподготовка. ЦАХАЛ наносил удары по всем высотным зданиям, в которых могли работать снайперы, и так далее. А сейчас идет непосредственно заход спецназа в город. Скорее всего, на каком-то этапе будет заход военной техники. Мой прогноз - что штурм города Газа займет порядка месяца-двух. Это будет очень-очень медленное продолжение», - рассказал эксперт.

Каргин считает, что рано или поздно придется переходить к политическому урегулированию ситуации в секторе Газа. Но это будет сложно.

«Потому что суть не только в ХАМАС как военной структуре, суть в отсутствии альтернативы для ХАМАС. В любом случае Израилю придется договариваться с теми или иными политическими силами. При этом вероятность, что ХАМАС останется у власти в Газе, крайне мала, поскольку ХАМАС неприемлем как для Израиля, так и для нынешней палестинской администрации и для Махмуда Аббаса (ее руководителя. - Прим. ред.), у которого с ХАМАС большой конфликт», - добавил политолог.

Накануне Армия обороны Израиля начала наземное наступление на город Газа. Во вторник утром сообщалось о массированном ударе по сектору. Тем временем в ООН признали действия Израиля в анклаве геноцидом.