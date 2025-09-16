Минтруд РФ анонсировал изменения в начислении больничных и декретных

Минтруд совместно с Социальным фондом России прорабатывает изменения правил расчета и начисления пособий по беременности и родам, а также больничным листам. Об этом сообщила директор Департамента развития соцстрахования ведомства Людмила Чикмачева.

Речь о гражданах, работающих на двух и более работах. Сегодня, если сотрудник работал в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, ему положено пособие по каждому месту работы. В случае если он работает у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то выплата будет произведена только у того страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая.

«Сейчас у нас все пособия платит Социальный фонд. И логично, чтобы пособие было одно. <...> Тем более сейчас вот очень тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах предельной взносооблагаемой базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», - цитирует Чикмачеву РБК.

В качестве варианта корректировки рассматривается выплата единого пособия с учетом суммирования всех налогооблагаемых баз по страховым взносам.

Ранее стало известно о планах кабмина уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году. Снижение будет происходить постепенно, ежегодно на 1,5-2%.

Ключевыми инструментами будут снижение уровня заболеваемости за счет ведения здорового образа жизни, регулярного прохождения диспансеризации и занятий спортом.