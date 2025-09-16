Эстония соорудит 40-километровый противотанковый ров на границе с РФ

Эстония планирует к 2027 году соорудить 40-километровый противотанковый ров и 600 бункеров на границе с Россией. Об этом сообщил телерадиокомпании ERR представитель Генерального штаба Сил обороны страны Айнар Афанасьев.

Оборонительные сооружения возведут на участке протяженностью 100 км. Ширина защитной зоны вдоль восточной границы должна составить около 40 км. В ней установят также надолбы и колючую проволоку.

Строительство уже началось в деревне Вински юго-восточной волости Сетомаа. Там вырыли полукилометровый противотанковый ров.

В этом году планируется создать два опорных пункта на северо-востоке и юго-востоке Эстонии. Они будут состоять из 14 бункеров и складских помещений.

У Эстонии есть естественная преграда в виде реки Нарвы, указал Афанасьев. По его словам, это позволяет не строить сооружения на болотистой местности вокруг нее.

Ранее Эстония установила металлические ворота со своей стороны Нарвского моста на границе с Россией.

Российский президент Владимир Путин говорил, что заявления о возможном вторжении России в страны Европы являются страшилкой.