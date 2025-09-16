МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров рассказал о стремлении РФ отойти от термина «недружественные страны»

Для России есть только страны, у которых «недружественное правительство», отметил министр иностранных дел.
Сергей Дьячкин 2025-09-16 15:06:18
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Российская Федерация постепенно отходит от термина «недружественные страны». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции по подготовке международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается», - сказал министр иностранных дел.

Лавров добавил, что у Российской Федерации нет «недружественных стран». Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который, выступая во Владивостоке, подчеркнул, что есть только государства с правительствами, которые «недружелюбны к Российской Федерации».

Также министр сообщил, что визы для всех участников, гостей и журналистов «Интервидения» выдавались в упрощенном порядке и бесплатно.

Кроме того, по словам Лаврова, с Федеральной таможенной службой был согласован специальный таможенный режим для тех, кто примет участие в конкурсе.

Напомним, что «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. В нем примут участие 20 стран. Президент России Владимир Путин убежден, что конкурс станет незабываемым праздником для участников и зрителей и будет способствовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов. 

Ранее Сергей Лавров объяснял, что Россия готова к возобновлению диалога с западными странами. Об этом он сообщил в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что прежний формат отношений уже невозможен.

#Сергей Лавров #Владимир Путин #МИД РФ #недружественные страны #Интервидение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 