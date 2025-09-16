Лавров рассказал о стремлении РФ отойти от термина «недружественные страны»

Российская Федерация постепенно отходит от термина «недружественные страны». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции по подготовке международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается», - сказал министр иностранных дел.

Лавров добавил, что у Российской Федерации нет «недружественных стран». Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который, выступая во Владивостоке, подчеркнул, что есть только государства с правительствами, которые «недружелюбны к Российской Федерации».

Также министр сообщил, что визы для всех участников, гостей и журналистов «Интервидения» выдавались в упрощенном порядке и бесплатно.

Кроме того, по словам Лаврова, с Федеральной таможенной службой был согласован специальный таможенный режим для тех, кто примет участие в конкурсе.

Напомним, что «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. В нем примут участие 20 стран. Президент России Владимир Путин убежден, что конкурс станет незабываемым праздником для участников и зрителей и будет способствовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.

Ранее Сергей Лавров объяснял, что Россия готова к возобновлению диалога с западными странами. Об этом он сообщил в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что прежний формат отношений уже невозможен.