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Патрушев сообщил, что на Западе обсуждают легализацию морского пиратства

По словам Николая Патрушева, речь идет о возрождении практики выдачи каперских свидетельств.
Андрей Аркадьев 2025-07-31 15:04:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что на Западе ведутся обсуждения о возможном возрождении практики выдачи каперских свидетельств. По его словам, речь фактически идет о санкционированном на государственном уровне пиратстве.

«Ведутся разговоры о возрождении практики выдачи каперских свидетельств, то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве», - сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

Патрушев отметил, что подобную угрозу нельзя недооценивать.

Он также подчеркнул, что Запад уже давно реализует политические, правовые, военные и экономические меры, направленные на срыв российских планов в Арктике. По словам Патрушева, предпринимаются попытки оспорить суверенитет России над Северным морским путем.

НАТО активно отрабатывает действия флота в высоких широтах, проводит разведывательно-диверсионные действия и увеличивает военную активность в арктическом пространстве, что повышает риск инцидентов и неконтролируемой эскалации напряженности. США, заявил Патрушев, регулярно проводят провокационные операции в регионе под предлогом «защиты свободы судоходства», отрицая особые права России на Северный морской путь.

#в стране и мире #Запад #николай патрушев #Пиратство #Морская коллегия
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