Летчики армейской авиации ликвидировали боевиков в лесистой местности

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М.

Отмечено, что противник находился в лесистой местности. При этом удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр. Одновременно летчики отстрелили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на площадку вылета. Успешность поражения цели подтвердил авианаводчик.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России ликвидировал живую силу врага авиационными ракетами. Удар, как и в случае с Ка-52М, наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.