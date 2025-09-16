МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчики армейской авиации ликвидировали боевиков в лесистой местности

Экипажи вертолетов Ка-52М действовали в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2025-09-16 15:34:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М. 

Отмечено, что противник находился в лесистой местности. При этом удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр. Одновременно летчики отстрелили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на площадку вылета. Успешность поражения цели подтвердил авианаводчик. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России ликвидировал живую силу врага авиационными ракетами. Удар, как и в случае с Ка-52М, наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Ка-52М #армейская авиация #группировка «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 