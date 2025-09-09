Экипаж Ми-28НМ ликвидировал живую силу врага авиационными ракетами

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской пехоты в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». При этом летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Цели, как отметили в российском оборонном ведомстве, были разведаны заранее.

Успешность ликвидации военнослужащих противника подтвердил доклад авианаводчика. Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М прожарил боевиков в лесистой местности авиаракетами. Отмечено, что враг уничтожался в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.